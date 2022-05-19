Один человек погиб при атаке ВСУ на Теткино в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о гибели как минимум одного человека в результате украинских ударов по поселку Теткино.

"Очередная атака врага на Теткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, по предварительным данным, погиб водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод.

Ранее Старовойт сообщил, что поселок Теткино и село Алексеевка на границе Курской области вновь подверглись обстрелу со стороны Украины. Он добавил, что пострадавших нет.

До этого сообщалось, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела населенного пункта Теткино в Курской области со стороны украинских силовиков. Ведомство выяснит и зафиксирует все обстоятельства данного инцидента.

Кроме того, сообщалось, что повреждения получила вышка сотовой связи при обстреле села Алексеевка в Глушковском районе Курской области. Также незначительно пострадало здание школы, осколки попали в столовую. Старовойт напомнил, что дети в приграничных районах с февраля находятся на дистанционном обучении.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

