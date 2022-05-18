Губернатор Курской области сообщил об обстреле двух населенных пунктов на границе региона

Фото: Андрей Мармышев/ТАСС

Поселок Теткино и село Алексеевка на границе Курской области вновь подверглись обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Он добавил, что атака отбита, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что следователи СК РФ расследуют факты обстрелов села Солохи в Белгородской области и села Алексеевка в Курской области с территории Украины. В ведомстве подчеркнули, что обстоятельства указанных преступлений будут установлены, а причастные к их совершению – привлечены к уголовной ответственности.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Солохи со стороны Украины. Он добавил, что в результате пострадал один человек. В населенном пункте есть разрушения.

В этот же день губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле села Алексеевка со стороны Украины. При этом ущерба и пострадавших в результате обстрела нет.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

