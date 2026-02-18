Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ограничения на движение в центре Москвы сняты, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В ведомстве уточнили, что открыто движение на Кремлевской набережной и Боровицкой площади.

О данных ограничениях сообщалось днем в среду, 18 января. В ведомстве призывали автовладельцев быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.

Кроме того, продолжает действовать запрет на движение на улице Милашенкова. До 22 марта недоступна одна полоса на участке бокового проезда в районе дома № 18А. Это связано со строительными работами.

До 31 декабря ограничено движение транспорта на участке Водопроводного переулка. Для проезда недоступна одна полоса на участке дороги от дома № 84 до дома № 88, строения № 4, на проспекте Мира.

