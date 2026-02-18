Форма поиска по сайту

18 февраля, 20:04

Политика

Бывшего народного губернатора Донецкой области заподозрили в дискредитации ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Рядовой Губарев"

Бывшего народного губернатора Донецкой области, участника СВО на Украине в составе народной милиции Павла Губарева подозревают в дискредитации Вооруженных сил России, сообщили ТАСС в Таганском суде Москвы.

Там был зарегистрирован административный протокол по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ".

"Является ли это чьим-то умыслом, не знаю, могу только предполагать, что кое-кому не понравились мои тексты", – прокомментировал РБК ситуацию сам Губарев.

Он являлся одним из лидеров ополчения Донбасса, во время митинга в Донецке его избрали народным губернатором. Однако в сформированном позже правительстве ДНР пост не занял.

Кроме того, в 2023 году Губарева задерживали у здания Мещанского суда Москвы, где в тот момент выносили решение об аресте экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова.

Ранее Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал журналистку Ксению Лученко (внесена в реестр иноагентов в РФ, признана Росфинмониторингом экстремистом и террористом) по делу о распространении ложной информации о российской армии.

Уголовное дело о распространении фейков о вооруженных силах было возбуждено против Лученко в конце сентября 2025 года. По версии следствия, журналистка опубликовала на сайте нежелательной организации и в одном из мессенджеров сообщения, в которых содержатся ложные сведения.

