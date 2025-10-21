Житель Крыма оштрафован за оскорбляющие российскую армию украинские песни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель Крыма Игорь Почигайло оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о публичных действиях, которые дискредитировали действия Вооруженных сил России. Об этом сообщается в картотеке Первомайского районного суда республики, передает РИА Новости.

Согласно материалам дела, в сентябре мужчина прослушивал украинские песни в магазине "Кормилец", который расположен в селе Октябрьском. Таким образом, он в публичной форме подрывал доверие к проведению спецоперации.

Свою вину Почигайло признал и раскаялся в содеянном. Россиянин также попросил прощения за свое поведение. Не указывается, какие конкретно песни слушал мужчина. Однако из материалов дела следует, что композиции направлены на дискредитацию российской армии, а также нацелены против частичной мобилизации граждан.

Ранее суд оштрафовал жителей Славянского района Краснодарского края за исполнение песни на украинском языке во время застолья. Супруги исполнили украинскую песню в контексте, который связан с дискредитацией ВС РФ.

Жители Славянского района раскаялись в содеянном. Их признали виновными в совершении административного правонарушения. В результате каждому был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

