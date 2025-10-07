Супруги на Кубани получили штраф за украинскую песню на застолье

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Суд оштрафовал жителей Славянского района Краснодарского края за исполнение песни на украинском языке во время застолья, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Отмечается, что супруги исполнили украинскую песню 8 августа, в контексте, связанном с дискредитацией ВС РФ. Видео было опубликовано в статусе одного из мессенджеров.

Они раскаялись в содеянном во время судебного заседания. Их признали виновными в совершении административного правонарушения, назначив каждому штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее суд Санкт-Петербурга признал композицию "Выключите гимн" группы "Порнофильмы" (лидер группы Владимир Котляров признан в России иноагентом) экстремистским материалом.

Проведенная экспертиза установила, что ее текст содержит признаки призывов к агрессивным действиям и насилию по политическим и идеологическим мотивам, в том числе в отношении представителей государственной власти.

