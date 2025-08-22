Блогер из Кубани, уничтоживший на видео паспорт, привлечен к ответственности

Фото: 123RF/enterfobay

Житель Кубани привлечен к административной ответственности за видеоролик, в котором выкрикивал националистические лозунги и уничтожил российский паспорт, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители выяснили, что ролик был снят в 2013 году. В результате фигуранту вменили:



пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций, согласно статье 20.3 КоАП РФ;

публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, согласно статье 20.3.3 КоАП РФ;

мелкое хулиганство, согласно части 3 статьи 20.1 КоАП РФ;

возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, согласно статье 20.3.1 КоАП РФ;

неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, согласно статье 19.3 КоАП РФ.

Ранее в Брянске полиция задержала девушку-блогера Евгению Хоффманн, которая демонстративно сожгла свой российский паспорт в новогоднюю ночь под крики толпы. Видео с инцидентом, снятое очевидцами, быстро распространилось в интернете. Девушка объяснила свой поступок недовольством фотографией в паспорте.

Спустя время Советский районный суд Брянска арестовал Хоффманн. Ей предъявлены обвинения в надругательстве над государственным гербом РФ и умышленном причинении вреда здоровью подруге. Блогер была отправлена под домашний арест на месяц.

