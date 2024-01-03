Брянскую девушку-блогера, которая сожгла свой паспорт, оправили под домашний арест

Фото: телеграм-канал Readovka

Советский районный суд Брянска отправил под домашний арест девушку-блогера Евгению Хоффманн, которая в новогоднюю ночь демонстративно сожгла российский паспорт. Об этом сообщает ТАСС.

Брянская блогер Хоффманн обвиняется в надругательстве над государственным гербом РФ. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста до 2 февраля 2024 года.

Отмечается, что Хоффман также обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, так как за несколько дней до сожжения паспорта она сломала нос подруге.

Блогер сожгла российский паспорт перед клубом в новогоднюю ночь. В момент сожжения документа девушку снимали на видео несколько людей, однако никто из присутствующих не попытался ее остановить. Вскоре видео было выложено в сеть. Сама блогер объяснила свой поступок тем, что в паспорте якобы было "уродливое фото".