В Брянске задержали девушку-блогера, которая сожгла российский паспорт

Фото: телеграм-канал Readovka

Полиция задержала девушку-блогера, которая демонстративно сожгла свой российский паспорт в новогоднюю ночь под крики толпы. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на УМВД по Брянской области.

Сообщается, что блогер из Брянска сожгла российский паспорт перед клубом. В момент сожжения документа девушку снимали на видео несколько людей, однако никто из присутствующих не попытался ее остановить. Вскоре видео было выложено в сеть.

Сама блогер объяснила свой поступок тем, что в паспорте якобы было "уродливое фото".

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала ситуацию в своем телеграм-канале. Она заявила, что девушка задержана полицией, в отношении нее ведется проверка – в том числе, в связи с употреблением наркотических веществ.

Летом 2023 года певец Шарлот выложил в своих соцсетях ролик, на котором сжег российский паспорт, а после зачитал обращение к Украине. Артист заявил, что не считает себя гражданином РФ, хочет попасть в Киев и давать там концерты. Это не первое скандальное выступление певца. Ранее он опубликовал в Сети видео, где исполнил песню с оскорблениями в адрес российской власти.