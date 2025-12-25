Врач Соломатина: в некачественной икре может развиться кишечная палочка

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

В икре может развиться кишечная палочка, если не соблюдать условия хранения и производства продукта. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Эксперт напомнила, что икра не является термически обработанным продуктом. У некоторых людей она вызовет лишь дискомфорт, однако маленькие дети или пожилые могут получить серьезные осложнения вплоть до летального исхода.

"Если ребенок маленький, то та же диарея, которая доставит небольшой дискомфорт взрослому, может привести к обезвоживанию, потере электролитов, к судорогам у ребенка – и будет вообще летальный исход", – приводит слова Соломатиной "Абзац".

По ее словам, у пожилых также возможно понижение давления, тахикардия, аритмия, инсульт, инфаркт. В таком случае человек может умереть от вторичных осложнений.

Если иммунитет человека ослаблен, инфекция может вызвать воспаление и распространиться на другие органы.

Кроме того, в некачественном продукте могут развиваться сальмонеллы и листерии, которые вызывают более мощную реакцию.

"Совершенно неукротимая диарея, рвота, очень быстрое обезвоживание даже у здорового взрослого человека. Опасные состояния быстрее наступают, поэтому чаще всего с этим люди попадают в стационар. Еще сильнее – ботулизм", – заключила эксперт.

Роскачество ранее обнаружило кишечную палочку в икре лососевых рыб пяти торговых марок. В частности, ее нашли в икре "Московский рыбокомбинат", "Русское Море", "Красное золото", "Деликатеска", "Красная икра".

При этом ни в одном из проверенных образцов не были найдены патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллу, золотистый стафилококк, а также плесень. После проверки ряд производителей сообщил о проведении внутренних расследований.