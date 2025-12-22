Стафилококк и кишечную палочку нашли в холодце девяти марок

Фото: depositphotos/Rawlik

Роскачество обнаружило стафилококк и кишечную палочку в готовом холодце. Об этом рассказали ТАСС в организации.

Золотистый стафилококк был обнаружен в продукции бренда "Ремит", а кишечная палочка – в холодце торговых марок "Диво", "Ашан" и "Раменский деликатес".

Всего микробиологические нарушения были обнаружены в продукции девяти торговых марок, что говорит о серьезных сбоях в санитарно-гигиеническом контроле на производстве или в логистике. Например, превышение общего количества микроорганизмов (КМАФАнМ) выявлено у брендов:



"Окраина";

"Ремит";

Super;

"Вкусвилл";

"Диво";

"Ашан";

"Раменский деликатес";

"Торговая площадь";

"Холодушка".

Эксперты также проверили образцы под микроскопом и установили, что в холодце торговой марки "М" содержатся субпродукты, не заявленные в составе. Помимо этого, в брендах Super и "Диво" выявлены не указанные в составе консерванты. В "Холодушке", в свою очередь, заявлено неверное содержание белка, а в "Мясном выборе" – некорректное содержание углеводов.

Нарушение обязательных требований не выявлено в брендах "Деликатеска", "Ближние Горки", "Востряково" и "Из лавки". В Роскачестве подчеркнули, что если они смогут поправить рецептуру, а их продукция будет соответствовать опережающему стандарту, то они смогут претендовать на государственный "Знак качества".

Отмечается, что производители и торговые сети отреагировали на результаты исследований. Например, компания "МПЗ Ремит" провела анализ и идентификацию потоков сырья, определено внеплановое обучение с сотрудниками цеха и исследование продукции.

Производитель марки "Мясной выбор" принял решение об изменении маркировки, а "Окраина", "Торговая площадь" и "Холодушка" сообщили о проведении служебного расследования.

В "М" предположили, что несоответствие могло возникнуть из-за перекрестного загрязнения линии производства. Выполнены корректирующие мероприятия по изменению информации на упаковке с указанием всех мясных ингредиентов.

Кроме того, "Лента" и "Ашан" провели внутреннюю работу с поставщиком "Диво" – производитель провел внутреннее расследование и сообщил о проведении анализа технологических потоков на предмет дозирования бульонов и перекрестного загрязнения потоков.

"Вкусвилл" также оперативно разработал и реализовал корректирующие мероприятия в отношении данного поставщика. Свежая партия продукции направлена на проверку, помимо этого, направлен запрос о подтверждении проведения корректирующих мероприятий.

"Ашан" провел работу с компанией "МПЗ Ремит" по выявленным несоответствиям.

Ранее в Роскачестве заявили, что у горошка Global Village, "Юнона" и "Маркет" выявлены нарушения ГОСТа. Продукт первых двух марок оказался неоднородным по размеру, а доля битых зерен составила 6,8 и 6,9% соответственно, хотя для высшего сорта допускается не более 6%. В горошке третьего бренда обнаружили примесь кормового коричневого гороха в количестве одной штуки.