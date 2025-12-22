Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 10:16

Общество

Стафилококк и кишечную палочку нашли в холодце девяти марок

Фото: depositphotos/Rawlik

Роскачество обнаружило стафилококк и кишечную палочку в готовом холодце. Об этом рассказали ТАСС в организации.

Золотистый стафилококк был обнаружен в продукции бренда "Ремит", а кишечная палочка – в холодце торговых марок "Диво", "Ашан" и "Раменский деликатес".

Всего микробиологические нарушения были обнаружены в продукции девяти торговых марок, что говорит о серьезных сбоях в санитарно-гигиеническом контроле на производстве или в логистике. Например, превышение общего количества микроорганизмов (КМАФАнМ) выявлено у брендов:

  • "Окраина";
  • "Ремит";
  • Super;
  • "Вкусвилл";
  • "Диво";
  • "Ашан";
  • "Раменский деликатес";
  • "Торговая площадь";
  • "Холодушка".

Эксперты также проверили образцы под микроскопом и установили, что в холодце торговой марки "М" содержатся субпродукты, не заявленные в составе. Помимо этого, в брендах Super и "Диво" выявлены не указанные в составе консерванты. В "Холодушке", в свою очередь, заявлено неверное содержание белка, а в "Мясном выборе" – некорректное содержание углеводов.

Нарушение обязательных требований не выявлено в брендах "Деликатеска", "Ближние Горки", "Востряково" и "Из лавки". В Роскачестве подчеркнули, что если они смогут поправить рецептуру, а их продукция будет соответствовать опережающему стандарту, то они смогут претендовать на государственный "Знак качества".

Отмечается, что производители и торговые сети отреагировали на результаты исследований. Например, компания "МПЗ Ремит" провела анализ и идентификацию потоков сырья, определено внеплановое обучение с сотрудниками цеха и исследование продукции.

Производитель марки "Мясной выбор" принял решение об изменении маркировки, а "Окраина", "Торговая площадь" и "Холодушка" сообщили о проведении служебного расследования.

В "М" предположили, что несоответствие могло возникнуть из-за перекрестного загрязнения линии производства. Выполнены корректирующие мероприятия по изменению информации на упаковке с указанием всех мясных ингредиентов.

Кроме того, "Лента" и "Ашан" провели внутреннюю работу с поставщиком "Диво" – производитель провел внутреннее расследование и сообщил о проведении анализа технологических потоков на предмет дозирования бульонов и перекрестного загрязнения потоков.

"Вкусвилл" также оперативно разработал и реализовал корректирующие мероприятия в отношении данного поставщика. Свежая партия продукции направлена на проверку, помимо этого, направлен запрос о подтверждении проведения корректирующих мероприятий.

"Ашан" провел работу с компанией "МПЗ Ремит" по выявленным несоответствиям.

Ранее в Роскачестве заявили, что у горошка Global Village, "Юнона" и "Маркет" выявлены нарушения ГОСТа. Продукт первых двух марок оказался неоднородным по размеру, а доля битых зерен составила 6,8 и 6,9% соответственно, хотя для высшего сорта допускается не более 6%. В горошке третьего бренда обнаружили примесь кормового коричневого гороха в количестве одной штуки.

Читайте также


обществоеда

Главное

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика