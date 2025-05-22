Роскачество обнаружило подмену сыра в пицце известных сетей

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Роскачество проверило состав сыра в пицце "Маргарита" от популярных сетей и производителей полуфабрикатов. В результате в некоторых образцах выявлена подмена сыра, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего специалисты провели исследования с 20 образцами пицц от разных производителей на содержание молочного жира, фитостеринов и триглицеридов. Вес исследованных товаров был от 260 до 980 граммов, а стоимость составляла от 191 до 1 039 рублей за единицу товара на момент покупки.

Выяснилось, что сыр в 11 образцах соответствует обязательным требованиям, несмотря на то что в некоторых из них были незначительные отклонения по триглицеридному или жирнокислотному составу. Это пиццы от La Trattoria, Spar, "Маркет Collection", Domino Pizza, Zotman Pizza, "ВкусВилл Гурмэ", "Алло! Пицца", "Тануки", "Много лосося", "Сыроварня" и "Якитория".

"В сыре много молочного жира (от 90 до 99%), практически нет вылетов по жирным кислотам и нет фитостеринов, которые говорят о добавлении растительных жиров", – говорится в сообщении.

В еще 3 пиццах, от "Додо Пиццы", "Папа Джонс" и IL Patio, специалисты обнаружили признаки возможной замены молочных жиров растительными, так как в моцарелле было недостаточно молочных жиров для настоящего сыра (от 64 до 58%). Также в этих образцах нашли небольшое количество фитостеринов, а еще имеются отклонения по жирнокислотному и триглицеридному составу.

При этом в еще 6 пиццах нашли крайне низкое содержание молочного жира (меньше 2%), явные отклонения по жирнокислотному и триглицеридному составу, а также очень высокое содержание фитостеринов. Это образцы от фирм "Цезарь", "Токио-City", "Ozon fresh х Траттория СЫРОВАРНЯ", "Империя пиццы", PizzaSushiWok и "ПиццаН".

После проведенной проверки, говорится в пресс-релизе Роскачества, "Додо Пицца" и "Папа Джонс" заявили о пересмотре поставок сыра, а Ozon fresh временно снял пиццу с продажи. "ПиццаН" признал использование заменителя молочного жира, хоть и не указал это в маркировке. Кроме того, Росаккредитация приостановила действие деклараций для бренда "Цезарь", а Россельхознадзор направил предупреждения другим нарушителям.

Ранее федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарного надзору выявила в сметане "Нижняя Тавда", которую производит компания "Тюменьмолоко", азитромицин. Это стало причиной решения Россельхознадзора о приостановке действия декларации о соответствии на эту сметану. Производителю также было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

