В Роскачестве предупредили о рисках покупки продуктов у трасс

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Покупка продуктов, которые продаются у трасс или на стихийных рынках, может привести к проблемам со здоровьем из-за сильного загрязнения токсичными веществами. Об этом сообщает RT со ссылкой на директор центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елену Спеценко.

Эксперт привела в пример овощи, которые зачастую продаются у дорог и впитывают вредные соединения из выхлопных газов проезжающих машин.

Кроме того, Спеценко указала на отсутствие контроля качества у продаваемой возле трасс продукции. По ее словам, например, в "домашних соленьях" или консервах могут присутствовать бактерии ботулизма, которые распространяются в герметично закрытых банках из-за нарушения технологий приготовления.

Также специалист предупредила, что некоторые продавцы иногда выдают за "домашние продукты" товары сомнительного качества от промышленных производителей, меняя лишь банки, в которых хранится продукция.

Помимо этого, эксперт обратила внимание на нарушение санитарных условий хранения. Она привела в пример овощи, часто лежащие прямо на земле, а также стеклянные банки с заготовками, которые на протяжении нескольких часов могут стоять под солнцем. Все это, как заявляет Спеценко, создает условия для размножения патогенных бактерий.

Особую опасность представляют вздутые крышки и мутный рассол, указала эксперт. Это, по словам специалиста, является признаком некачественного продукта.

Спеценко посоветовала воздержаться от покупок продуктов у трасс и приобретать их в сертифицированных торговых точках.

"Экономия на качестве продуктов может обернуться куда более серьезными проблемами и затратами на лечение", – предупредила директор центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества.

В прошлом году в России был запущен механизм для блокировки продажи просроченных и нелегальных товаров. Замгендиректора Центра развития перспективных технологий, оператора системы маркировки "Честный знак", Реваз Юсупов уточнил, что такой механизм направлен на защиту потребителей от приобретения продукции с нарушениями.

Он объяснил, что после сканирования касса магазина обращается к "Честному знаку" и получает сведения о товаре. Если срок годности последнего истек, или он запрещен к продаже, или его код повторятся, то его нельзя будет оформить.

