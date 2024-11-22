Эксперт: москвичам доступен широкий ассортимент продуктов питания

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Качественные продукты питания по любым ценам доступны в столичных магазинах, заявила руководитель общественной приемной Общественной палаты столицы Инесса Пученкова в беседе с Агентством "Москва".



"Человек может найти все, что захочет: от обычной картошки до рыбных деликатесов. Ассортимент на полках очень разнообразный – у каждой позиции будет несколько видов", – уверена эксперт.

По словам Пученковой, москвичам доступны помидоры сразу нескольких видов – и сливовидные, и на ветке, и азербайджанские, и "бычье сердце". Также можно найти самый разный шоколад и подобрать к нему десятки сортов чая. Для жителей Москвы доступны и разнообразные виды мяса – от суповых наборов с индейкой до премиальных стейков.

"Кроме того, на сегодняшний день большинство продуктов в магазинах – российского производства", – добавила специалист.

При этом жители и гости города могут быть уверены в качестве продуктов, включая товары эконом-сегмента. В помощь гражданам доступны различные скидки и льготы, которые часто запускаются торговыми сетями, напомнила Пученкова.

"Базовые продукты, ежедневно востребованные среди москвичей, всегда доступны. Большинство из них как раз и составляют основную часть бюджетных линеек", – заключила она.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в россияне не испытывают дефицита продуктов, так как в стране уже завершен процесс импортозамещения продуктов питания. На полках торговых точек в полной мере представлены отечественные продукты и население имеет к ним доступ.

