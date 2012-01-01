Общественная потребительская инициатива: 6 из 10 образцов колбасы производят с нарушениями

Россельхознадзор обнаружил в сосисках и твороге некоторых российских производителей фермент, опасный для здоровья. Как уберечь себя от покупки вредных продуктов, разбиралась Москва 24.

Запрещенная добавка

При изготовлении сосисок трех российских компаний используется микробная трансглутаминаза (мясной клей), сообщил Россельхознадзор. В частности, речь идет о продукции ЗАО "Стародворские колбасы" (сосиски "Стародворье", "Вязанка"), "Крестьянского хозяйства Макарова И. М." (сосиски "Знать", "Колбасы от Макарова", "Мясная коллекция МК"), а также "Великолукского мясокомбината" (сосиски "Великолукский мясокомбинат" и сосиски для детей). То же вещество выявили и в твороге ООО "Алтайская буренка".

Пробы для исследования отбирались в одном из сетевых магазинов Мордовии. Трансглутаминаза, найденная в образцах, представляет собой мясной клей – он применяется для увеличения массы и улучшения структуры изделий. Притом такая добавка официально запрещена в России.



из сообщения Россельхознадзора Для предотвращения поставок на внешние рынки, не отвечающих требованиям законодательства товаров, Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции четырех компаний.

Ранее по всей стране фиксировали увеличение числа случаев использования микробной трансглютаминазы: за весь 2023 год их было 25, что вдвое больше, чем в 2022-м, а за первое полугодие 2024-го уже зафиксировано 28, сообщала газета "Известия" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Отмечается, что фермент опасен, поскольку может вызвать бактериальное заражение и проблемы с ЖКТ. Избегать его стоит и людям с ослабленной иммунной системой и пищевой аллергией.

Скрыто от глаз

Большинство производителей не заявляет о наличии в продукции вредных компонентов и указывает в составе только те из них, которые разрешены законодательно. Из-за этого выявить какие-либо нарушения возможно лишь после лабораторных исследований, рассказал Москве 24 рассказал глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ), председатель общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

По его словам, фальсификации касаются не только добавления мясного клея, но и красителей, консервантов и ароматизаторов. Нередко наблюдаются и несоответствия, связанные с пищевой ценностью продуктов или несоответствия их производства техрегламентам.



Олег Павлов глава ОПИ, председатель общественного совета при Роспотребнадзоре Большинство переработанной пищевой продукции, такой как колбаса, рыбные, мясные, овощные консервы и соки, находится в зоне риска, потому что на упаковке указывается одно, а в составе будет совершенно другое. Исследования, которые проводит Роскачество и другие профильные организации, показывают, что процент нарушений в вареной колбасе, например, может достигать 40–60%. То есть, условно говоря, из 10 образцов каждые 6 содержат отклонения.

Обезопасить себя возможно, отдав предпочтение домашней продукции. В частности, по мнению главы ОПИ, потребителям следует покупать мясо и готовить колбасы и прочие изделия самостоятельно.

"Если человек все же приобрел товар с запрещенным компонентом, он может обратиться и в Роспотребнадзор, и в прокуратуру, чтобы попросить привлечь производителя к ответственности", – напомнил он.

Кроме того, вернуть потраченные средства и взыскать компенсацию за моральный или физический вред поможет суд. Притом важно иметь в виду, что выиграть дело получится лишь с медицинским заключением, которое подтвердит взаимосвязь между потреблением продукта и ухудшением здоровья, резюмировал Павлов.