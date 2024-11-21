Диетолог Русакова назвала продукты, которые помогут продлить молодость кожи

21 ноября, 16:39Общество
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Употребление овощей, фруктов, нежирного мяса и рыбы поможет продлить молодость кожи. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.
Ранее врач-косметолог, дерматолог Нана Носарева в беседе с "Газетой.ru" предупредила россиян, что загар, курение, недосып, стресс и неправильное питание приводят к преждевременному старению кожи. Это происходит из-за большого количества кортизола и адреналина. Они стимулируют синтез гиалуронидазы, которая расщепляет гиалуроновую кислоту.
По словам Русаковой, продлить молодость кожи можно с помощью правильного питания. Важно, чтобы оно было сбалансированным, без трансжиров и добавленного сахара.
Для хорошего состояния коже нужен белок, поэтому диетолог посоветовала употреблять нежирные сорта мяса в отварном или запеченном виде – телятину, говядину, кролика, индейку и курицу. Также важно есть жирную и нежирную рыбу. В первой содержится еще и омега-3, которая продлевает молодость кожи. К жирной рыбе можно отнести лососевые, а к нежирной – треску, палтуса и хека.
"Кожа – белковая структура. Если белка мало, она страдает, иммунные свойства покрова снижаются. Многие также потребляют дополнительно коллаген – это белок животного происхождения", – отметила диетолог.
Помимо прочего, для молодости кожи важно соблюдать баланс жидкости. Можно пить воду, чай и кофе. От алкоголя лучше отказаться, так как он способствует старению.
Ранее россиян предупредили, что в период отопительного сезона воздух в квартире становится менее влажным. В результате появляется сухость кожи, слизистых и волос. Поэтому важно использовать увлажнитель воздуха. Необязательно покупать специализированное устройство. Подойдет и обычный тазик, и трехлитровая банка. Ее необходимо наполнить водой и поставить в районе батареи, чтобы жидкость постепенно испарялась.