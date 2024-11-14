Косметолог Чигрова: ботокс действует только местно и не попадает в кровь

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Ботокс применяется не только в косметологии, но и других медицинских сферах, поэтому его безопасность давно доказана. Изначально он использовался для лечения косоглазия, рассказала врач-косметолог и дерматолог Наталья Чигрова.

После такого применения врачи и заметили его эффективность при мимических морщинах. Вещество также используют в урологии при недержании мочи и хронических тазовых болей.

Кроме того, процедуры ботокса могут быть полезны в неврологии для лечения гипертонуса мышц. К таким состояниям, как пояснила врач, относятся кривошея и деформация стопы при детском церебральном параличе.

Эксперт пояснила, что ботулотоксин является лекарственным средством, которое было получено из токсина бактерии, вызывающей ботулизм. Но в наше время врачи могут искусственно контролировать вещество, заверила Чигрова. Таким образом, оно действует только местно и не попадает в кровь.

Косметический эффект ботокса обусловлен тем, что он относится к группе миорелаксантов. То есть он расслабляет мышцы, блокируя передачу мышечно-нервных импульсов, пояснила косметолог.

"Введение вещества блокирует передачу сигналов, и мышцы временно парализуются, что приводит к разглаживанию морщин", – рассказала эксперт в беседе с "Доктор 24".

При этом она развеяла миф о том, что после инъекций ботокса лицо теряет мимику и становится похожим на маску. По словам Чигровой, это зависит от дозировки и выбранных точек для уколов, а также от желаний пациента и врача.

Помимо этого, окончание действия препарата также не приводит к ухудшению кожи. Появление морщин после того, как ботокс перестает действовать, может быть связано с другими факторами.

"Например, человек мог столкнуться со стрессом, заболеть или употреблять недостаточное количество белка", – заключила косметолог.

Однако опасность от инъекций ботокса все же существует. Само вещество не оказывает прямого канцерогенного воздействия на организм, но аллергические реакции могут спровоцировать онкологию.

Как отметил врач-онколог Евгений Черемушкин, риски заболевания раком увеличиваются, когда аллергия выступает повторно – на коже возникают рубцы или другие дефекты. Но он подчеркнул, что такие случаи крайне редкие.