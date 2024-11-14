Косметолог Вищипанова: женщины могут получить инфицирование при бритье лица

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Женщины могут получить раны и инфицирование при бритье лица. Об этом Москве 24 рассказала врач-косметолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова.

Так она прокомментировала новый бьюти-тренд в Сети, когда россиянки стали избавляться от волос на лице с помощью специального спрея и скальпеля. Такие же процедуры начали продвигать и некоторые косметологи, утверждают СМИ.

Метод называется дермапланинг, когда при помощи специального скальпеля удаляется верхний слой клеток кожи и пушковые волосы. Кожа якобы должна стать гладкой и блестящей. Однако специалисты уточнили, что при таком способе бритья есть риск появления шелушения, сухости, пигментации и раздражения.

По словам Вищипановой, женщины во все времена удаляли волосы с лица и это нормально. Однако обычное бритье никогда не используется на женском лице, где кожа тонкая и нежная, поэтому брить его станком травмоопасно, предупредила врач.

"Я думаю, что многие женщины пользовались станком для удаления волос в других областях тела. И поэтому они знают, что если сбривать волосы, особенно на сухой, раздраженной, воспаленной коже, то можно получить усугубление этих процессов – раневую поверхность, инфицирование и так далее", – рассказала эксперт.

Кроме того, продолжила она, есть риск врастания волоса. Когда человек удаляет его лезвием, то срезается только верхняя часть волоска, но волосяная луковица остается. Из-за этого волос начинается быстро расти, становится толще и грубее.

"Сейчас есть множество разных способов удаления волос – восковая эпиляция, электроэпиляция. Они безопасны, эффективны, и их результат сохраняется на длительный период", – посоветовала косметолог.

Ранее косметолог-дерматолог Татьяна Серебрякова рекомендовала для предотвращения появления вросших волос использовать скраб с маслами. По ее мнению, такой способ улучшит общее состояние кожи и поможет в борьбе с целлюлитом. Также она посоветовала чаще использовать крема с мочевиной, поскольку они оказывают смягчающий эффект.