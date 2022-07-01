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Эксперт рассказал, как избежать раздражения на коже после бритья

Без раздражения: как бриться, чтобы избежать неприятных последствий
общество

Удалять волосы с лица и тела бритвенным станком по-прежнему популярно, потому что доступно, быстро и просто. Одна проблема – после процедуры на коже часто появляются некрасивые воспаления. Кроме того, могут развиться осложнения, лечить которые придется уже врачу. Рассказываем, как бриться с минимальным риском для кожи.

От зуда до стрептодермии

Если не соблюдать простых правил во время удаления волос с помощью станка, вместо чистой красивой кожи можно получить неприятное заболевание, рассказал врач-дерматолог Александр Чижов.

Наиболее частое осложнение – это стрептодермия (гнойное поражение кожных покровов). Оно возникает, когда поверхность кожи травмируют и в ранку попадает инфекция. Появляются довольно крупные пузыри с гнойным содержимым и тонкой корочкой. Затем они вскрываются, образуя язвочки.

Если не начать лечение, болезнь может прогрессировать и распространяться на новые участки. В идеале надо обратиться к врачу, который назначит антибактериальные и противовоспалительные средства.
Александр Чижов
врач-дерматолог

Дерматолог отметил, что в основном стрептодермия после бритья появляется на коже лица, поэтому страдают от нее мужчины. При удалении волос с других частей тела это заболевание возникает гораздо реже.

Чаще всего появляются покраснение, шелушение, припухлость и воспаленные бугорки. К тому же кожа начинает зудеть и, расчесывая ее, человек усугубляет ситуацию. Избежать неприятных последствий можно, соблюдая несложные правила.

Бреем по науке

Прежде всего, надо помнить, что как бы вы ни спешили, не стоит сбривать волоски с сухой кожи – велик риск ее травмировать.

Мужчинам достаточно просто намочить лицо. Женщинам, перед тем как удалять волосы с тела, лучше сначала постоять под теплым душем или полежать в ванной минут пять, чтобы размягчить кожу.

После увлажнения следует нанести средство для бритья. При этом пользоваться мылом – плохая идея. Оно может сушить кожу и провоцировать на ней раздражение.

При бритье волос с тела очень хорошо использовать масла для душа. Их можно купить в аптеке. Такие масла в основном применяют для мытья кожи у людей с атопическим дерматитом и другими заболеваниями, сопровождающимися сухостью и шелушением.
Александр Чижов
врач-дерматолог

Волосы лучше всего брить по направлению их роста. Если это делать наоборот, то будет нарушаться целостность защитного слоя кожи, возникнет раздражение и зуд. Правда, если для мужчины важно сделать лицо идеально гладким, придется поступиться этим правилом.

Особенно важно не пользоваться после бритья различными спиртовыми растворами – это обязательно вызовет неприятные ощущения. Лучше наносить на кожу водный раствор на основе хлоргексидина, который окажет антисептическое действие без агрессивного эффекта.

Если она все-таки среагировала на бритье раздражением, старайтесь не трогать воспаленное место, чтобы не усилить зуд и не занести инфекцию. Также не брейте этот участок, дайте время ему успокоиться.

Пока воспаление не пройдет, не носите обтягивающую одежду. Она будет соприкасаться с травмированными участками, натирать их, раздражая кожу еще больше. Снять воспаление и успокоить зуд помогут косметические лосьоны, спреи или аэрозоли.

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Трошина Любовь

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