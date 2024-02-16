Россиянам рассказали об опасности бритья

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Людям, у которых есть заболевания кожи в местах, подвергающихся бритью, стоит выбрать другие средства депиляции. Об этом заявила врач-дер­матовенеролог Клиники инфекционных заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Елена Быстрицкая, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Среди кожных болезней она отметила себорейный дерматит, который проявляется в красноте и шелушении в центре лица, что приводит к болезненности в процессе бритья и отекам после него. Это, по ее словам, чревато микротравмами и царапинами, а также увеличением шелушения. Во время обострения заболевания врач советует уменьшить частоту бритья, пройти курс лечения и задуматься о других способах удаления волос.

Быстрицкая также предупредила, что при акне бриться категорически нельзя. По ее мнению, во время бритья травмируются и вскрываются прыщи, гной из которых попадает на другие участки лица, что может привести к распространению инфекции. Заболевание можно вылечить антибиотиками и ретиноидами, уточнила эксперт.

Кроме того, от бритья стоит отказаться, если человек болеет розацеей, отметила специалист. Она рекомендовала сначала вылечить инфекцию, восстановить кожу и после этого удалять волосы при помощи бритвы.

Но, подчеркнула дерматовенеролог, бритье может навредить и тем, у кого нет кожных заболеваний. По ее мнению, бритье может привести к раздражению кожи, микроцарапинам, гнойничковой сыпи, зудящим красным пятнам с шелушением, врастанию волос.

Чтобы избежать таких проблем, врач рекомендует выбирать качественную бритву и дезинфицировать ее до и после процедуры удаления волос, регулярно заменять лезвия, перед бритьем распаривать кожу, использовать пену или гель для бритья, а также брить волосы строго по ходу их роста. После бритья Быстрицкая советует использовать успокаивающее или смягчающее кожу средство.

Ранее косметолог-дерматолог Татьяна Серебрякова рассказала, что для предотвращения появления вросших волос лучше всего использовать скраб с маслами 1–2 раза в неделю. Кроме того, специалист рекомендовала чаще использовать кремы с мочевиной, поскольку они оказывают смягчающий эффект. Также косметолог отметила, что вросших волос не будет, если вместо депиляции и бритья выбрать лазерную эпиляцию.

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