Врач рассказала о бюджетных способах предотвратить появление вросших волос

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Для предотвращения появления вросших волос лучше всего использовать скраб с маслами. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на косметолога-дерматолога Татьяну Серебрякову.

Как отметила эксперт, проблема вросших волос возникает, как правило, из-за гиперкератоза – увеличения клеток кожи. Новый волос остается под кожей и не может пробиться на поверхность, объяснила дерматолог.

"Самый бюджетный способ избавиться от вросших волос – это не допустить их появления. Для этого необходимо хотя бы один-два раза в неделю делать мягкий скраб с маслами", – посоветовала она.

По словам Серебряковой, такой способ улучшит общее состояние кожи и поможет в борьбе с целлюлитом.

Специалист рекомендовала чаще использовать крема с мочевиной, поскольку они оказывают смягчающий эффект. Также косметолог отметила, что вросших волос не будет, если вместо депиляции и бритья выбрать лазерную эпиляцию.

Ранее дерматолог-косметолог Надежда Юдина предупредила, что сухая кожа может стать следствием дерматологических заболеваний или появиться с возрастом из-за снижения выработки гормонов.

Врач отметила, что проблемы с кожей могут появиться у курящих людей, из-за неправильного питания, долгого пребывания на солнце или из-за возраста. Последняя причина приводит к уменьшению выработки кожного сала, гиалуроновой кислоты и коллагена.



"Доктор 24": лазерная эпиляция

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!