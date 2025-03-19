Россельхознадзор назвал магазины сети "Светофор" площадкой для сбыта фальсификата

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Магазины сети "Светофор" в России являются площадкой для сбыта фальсифицированных продуктов, что подтверждается многочисленными несоответствиями продаваемых товаров, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Как уточнили в ведомстве, в феврале и марте этого года в торговых точках сети в некоторых регионах страны были зафиксированы оборот фальсифицированных продуктов, грубые нарушения требований технических регламентов, ветеринарного законодательства и прослеживаемости.

В ходе проверок специалисты обнаружили растительные жиры, а также бензойную и сорбиновую кислоты в сливочном масле, сметане, молоке и твороге. Кроме того, Россельхознадзор нашел антибиотики в говяжьем фарше, в субпродуктах птицы, сосисках, ветчине и колбасе.

Столичное управление Роспотребнадзора при проверках с 17 по 30 января обнаружило нарушения соблюдения сроков годности и условий хранения продуктов в сети "Светофор". В 23 магазинах изъяли свыше 13 тонн некачественной продукции, еще 20 точек временно закрылись.

Ранее в хинкали "Ложкаревъ", которые выпускает подмосковная компания ООО "Шельф-2000", были обнаружены сальмонеллы. Информация о выявлении в образце продукции патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, поступила в Россельхознадзор в феврале этого года. Проба была взята в магазине "Светофор", расположенном в кировском городе Кирово-Чепецке.