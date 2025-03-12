Сальмонеллы обнаружены в хинкали "Ложкаревъ" от подмосковного производителя

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Сальмонеллы обнаружены в хинкали "Ложкаревъ", которые выпускает подмосковная компания ООО "Шельф-2000". Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Информация о выявлении в образце продукции патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, поступила ведомству в феврале этого года. Проба была взята в магазине "Светофор", расположенном в кировском городе Кирово-Чепецке. Проверку товаров проводил Татарский филиал подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "ВНИИЗЖ".

В результате ведомство нашло нарушения требования технического регламента "О безопасности пищевой продукции", который действует на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов". В связи с этим 10 марта региональное управление Россельхознадзора выдало предостережение о недопустимости нарушения соответствующих требований.

В Россельхознадзоре уточнили, что все материалы направили в подмосковную прокуратуру для согласования внеплановой проверки.

Ранее столичный Роспотребнадзор изъял из оборота 2 тонны 131 килограмм пищевой продукции из дарксторов сервиса экспресс-доставки "Самокат" в результате проверок в отношении ООО "Умный Ритейл". Специалисты выявили нарушения требований санитарного законодательства, в том числе нарушение температурного режима хранения продукции, хранение товаров с истекшим сроком годности и многое другое.

Также сотрудники отобрали и исследовали на базе ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" 364 образца пищевой продукции, из них 145 образцов не соответствовали требованиям нормативной документации, в том числе по микробиологическим показателям безопасности. В результате "Умный Ритейл" оштрафовали на 550 тысяч рублей. Компании были даны предписания об устранении нарушений требований в кратчайшие сроки.

