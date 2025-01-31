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31 января, 09:06

Происшествия

Проверку проведут на заводе в Казахстане после ввоза в Россию мяса птицы с листерией

Фото: depositphotos/MilanMarkovic

Проверка будет организована на "Макинской птицефабрике" в Казахстане после того, как в России выявили привезенную из республики партию курицы с листерией. Об этом ТАСС рассказали в комитете ветеринарного контроля и надзора (КВКН) Минсельхоза Казахстана.

Во время проверки ведомство планирует отобрать пробы той партии курицы, которая поставляется в Россию, чтобы провести свою экспертизу. При этом пока казахстанская сторона не получала результаты лабораторных исследований от Россельхознадзора.

В КВКН Минсельхоза Казахстана напомнили, что уполномоченные органы в рамках документов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны сообщать заинтересованным лицам о выявленных нарушениях в течение 10 рабочих дней.

Об обнаружении Россельхознадзором бактерии листерии в мясе птицы казахстанского производителя "Макинская птицефабрика" стало известно накануне. Листерия является возбудителем опасного инфекционного заболевания человека и животных, которое поражает центральную нервную систему и репродуктивные органы.

В связи с этим ведомство ввело усиленный лабораторный контроль за данным производителем, а также оперативно оповестило получателей продукции для изъятия из оборота партии мяса птицы.

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