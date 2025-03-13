Роспотребнадзор по Москве нашел нарушения в сети магазинов "Светофор"

Фото: Агентство "Москва"

Столичное управление Роспотребнадзора обнаружило нарушения соблюдения сроков годности и условий хранения продуктов в сети "Светофор". Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

В управлении отметили, что в магазинах также выявили случаи хранения товаров без должной маркировки, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Проверки проводились с 17 по 30 января 2025 года. По их итогам в 23 магазинах изъяли свыше 13 тонн некачественной продукции, еще 20 точек временно закрылись. Материалы по выявленным нарушениям направлены в Арбитражный суд Москвы для определения размера штрафа и других мер, уточнили в ведомстве.

Ранее в магазинах сети уже провели проверки, по результатам которых 10 точек прекратили или приостановили работу по решению судов. Два супермаркета закрылись, деятельность еще восьми приостановили на срок от 30 до 90 суток.

Также стало известно о намерениях Россельхознадзора провести внеплановые проверки производителей и поставщиков "Светофора". Уточнялось, что необходимые проекты поручений направлены в правительство для согласования.