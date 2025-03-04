"Известия": Россельхознадзор внепланово проверит поставщиков "Светофора"

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Россельхознадзор готовится провести внеплановые проверки производителей и поставщиков, сотрудничающих с торговой сетью "Светофор". Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что необходимые проекты поручений уже направлены в правительство для согласования.

Ранее, в конце января, Роспотребнадзор завершил проверки магазинов сети и приостановил работу 76 из них. Поводом для внимания властей стали массовые жалобы поставщиков на грубые условия работы с ритейлером.

Теперь к внеплановым выездным проверкам готовится Россельхознадзор, который отвечает за контроль качества сырья. Служба оценит деятельность поставщиков и производителей, включая юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чьи товары хранятся и продаются в магазинах "Светофора".

Россельхознадзор уже частично проверял документы сети. В частности, с помощью системы прослеживания животноводческой продукции "Меркурий" были выявлены нарушения. Например, в Ростовской области часть товаров в 60 магазинах сети продавалась без необходимых сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и качество продукции.

Ранее сообщалось, что в магазинах "Светофора" провели внеплановые проверки, по результатам которых более 10 супермаркетов прекратили или приостановили деятельность по решению судов с января 2025 года. Две точки приняли решение о закрытии, работа еще восьми была приостановлена на срок от 30 до 90 суток.

Специалисты Россельхознадзора в рамках проверки выявили многочисленные нарушения в сети "Светофор". Проверку не прошли 60 магазинов Ростовской области, а также торговые точки в Подмосковье, Новгородской и Вологодской областях.