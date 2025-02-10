Россельхознадзор продолжает выявлять нарушения в магазинах сети "Светофор"

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Россельхознадзор продолжает работу по выявлению фальсифицированной продукции и многочисленных нарушений в магазинах сети "Светофор", рассказали в пресс-службе ведомства.

"В январе и начале февраля текущего года в рамках осуществления федерального государственного ветеринарного контроля территориальными управлениями Россельхознадзора выявлена в продаже фальсифицированная и небезопасная продукция животного происхождения, во всех точках зафиксированы нарушения прослеживаемости, требований технических регламентов и ветеринарного законодательства", – говорится в сообщении.

В Тверской области нарушения были выявлены в 14 магазинах, в одном из них пробы молочной продукции показали наличие в составе растительных масел и жиров, дрожжей и консервантов.

Также нарушения зафиксированы в некоторых торговых точках Барнаула и Рубцовска Алтайского края, где отобранные пробы молочных и мясных продуктов выявили фальсификации в составах изделий. Например, в пельменях "Элитные" и мясном хлебе "Чайный" была обнаружена ДНК птицы, не заявленной в составе на этикетке.

Кроме того, нарушения выявили в магазинах торговой сети "Светофор" Архангельской, Иркутской, Московской, Омской, Тульской областей, Москвы, Бурятии, Карелии, Удмуртии и Ненецкого автономного округа.

"В частности, допускались нарушения требований технических регламентов, продукция поступала без ветеринарных сопроводительных документов или с нарушениями при их оформлении", – отметили в ведомстве.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что работа по мониторингу продукции животного происхождения в супермаркетах сети еще продолжается.

Ранее на многочисленные нарушения сети пожаловался депутат ГД Сергей Лисовский. По его словам, "Светофор" продает некачественную и небезопасную продукцию. Поставщики сети рассказывали о несоблюдении закона о маркировке, закона о торговле и регламентов при производстве пищи.

СМИ писали, что не менее 12 магазинов "Светофор" могут приостановить работу в Москве из-за исков Роспотребнадзора к управляющим сети.

