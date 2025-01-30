"Руспродсоюз": половина исков Роспотребнадзора касается сети "Светофор"

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Примерно половина всех исков Роспотребнадзора по розничным сетям относятся к магазинам сети "Светофор". Об этом рассказал исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, владельцы торговой сети нарушали некоторые нормы, в частности, закон о торговле и о возвратах товаров.

Востриков отметил, что торговая сеть "Светофор" пытается получить конкурентные преимущества на рынке за счет низких цен. Тем не менее в результате этого страдает качество товаров, добавил он.

В середине января сообщалось, что Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки магазинов сети "Светофор". Кабмин обратил внимание на обращение депутата ГД РФ Сергея Лисовского, который пожаловался на многочисленные нарушения сети.

В частности, "Светофор" якобы продает некачественную и небезопасную продукцию, а поставщики сети рассказывали о несоблюдении закона о маркировке, закона о торговле и регламентов при производстве пищи.

Позже СМИ писали о том, что не менее 12 магазинов "Светофор" могут приостановить работу в Москве из-за исков Роспотребнадзора к управляющим сети. В частности, по четырем искам к ООО "Торгсервис 150" и ООО "Торгсервис 50" уже приняты решения о приостановке работы до 90 суток.