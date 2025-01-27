Auchan заявил, что будет продолжать работать в России

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Ретейлер Auchan продолжает работать в России и отвергает сообщения о возможной продаже своих активов, передает агентство AFP со ссылкой на заявление компании.

Представители компании подчеркнули, что уже неоднократно опровергали подобную информацию, отметив, что они "не комментируют слухи" и будут дальше вести свою работу в стране.

Журналисты уточнили, что Auchan имеет 230 магазинов в России. Их деятельность обеспечивают около 30 тысяч сотрудников.

В конце октября прошлого года российское подразделение "Ашан" опровергло заявления СМИ информацию об уходе компании из страны. Он работает в России с 2002 года. На данный момент компания функционирует автономно от основного филиала.

