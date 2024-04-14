Французская "дочка" Auchan компания Ceetrus продала свои активы в РФ

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Компания Ceetrus, которая принадлежит французской группе Auchan, продала свои активы в РФ. Об этом сообщается в данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Согласно информации, новым собственником активов с 12 апреля является компания "Торговые галереи".

В апреле прошлого года сообщалось, что французская финансовая прокуратура начала расследование в отношении российского подразделения Auchan, в частности, в связи с подозрениями в коррупции. В 2020 году в рамках этого расследования были проведены обыски. Следователи допрашивали действующих и бывших сотрудников российского подразделения Auchan.

Ранее американская корпорация Intel продала свой крупнейший офис в России, который находился в Нижнем Новгороде. Договор стороны подписали в январе 2024 года, но имя покупателя не раскрывается. Закупщик, согласно сделке, получил здание и земельные участки.

До этого стало известно, что австрийский концерн Wienerberger продал два завода по производству кирпича, которые находились во Владимирской области и Татарстане. По информации ЕГРЮЛ, с 12 февраля этого года собственником компаний "Винербергер Куркачи" и "Винербергер кирпич", на балансе которых и находятся эти объекты, стала фирма "Строймикс".

