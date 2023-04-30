Во Франции идет расследование по подозрению в коррупции в подразделении Auchan в РФ – СМИ

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Французская финансовая прокуратура ведет расследование в отношении российского подразделения Auchan, в частности, в связи с подозрениями в коррупции. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на источник.

Уточняется, что расследование началось еще в марте 2020 года по подозрению в подкупе иностранного государственного должностного лица, а также коррупции со стороны частного лица, соучастии и сокрытии этих нарушений.

Обыски в рамках этого расследования также были проведены в 2020 году, сообщает издание Challenges. Следователи допрашивали действующих и бывших сотрудников российского подразделения Auchan.

При этом отмечается, что расследование не направлено против самой компании.

Ранее сообщалось, что торговые сети "Ашан" и "Атак" продлили на 2023 год добровольное ограничение наценки на отдельные группы социально значимых товаров.

Обе названные сети передали ФАС перечень из 2 882 позиций товаров с ограниченными предельными торговыми наценками, причем в документе соблюдалась разбивка по регионам России.