Сеть Metro отменила вход в торговые залы по картам гостя

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Сеть оптовых магазинов Metro отменила с 16 марта вход в свои торговые залы по картам гостя. Об этом сообщается в пресс-службе компании.

Тем не менее, как уточнили в компании, сама карта продолжает действовать: теперь она используется не для входа, а для получения персональных скидок и предложений.

Ранее сообщалось, что американский бренд газированных напитков Coca-Cola остался лидером по продажам на российском внутреннем рынке, несмотря на приостановку производства в стране.

До этого стало известно, что косметическая сеть "Подружка" начала в тестовом режиме продавать в своих магазинах алкоголь. В частности, на полках одного из магазинов появилось красное, белое и розовое вино.

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