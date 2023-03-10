Косметическая сеть "Подружка" начала продавать алкоголь

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Косметическая сеть "Подружка" начала в тестовом режиме продавать в своих магазинах алкоголь, сообщает РИА Новости.

В частности, на полках одного из магазинов появилось красное, белое и розовое вино. По словам одного из сотрудников, пока алкоголь представлен только в двух магазинах сети.

"Это экспериментально, смотрят обстановку", – заявил он, отвечая на вопрос о наличии другой алкогольной продукции.

Ранее сообщалось, что российские производители крепкого спиртного ищут новые ниши, чтобы заменить виски и джин. После начала специальной военной операции на Украине количество поставляемого на российский рынок иностранного алкоголя начало уменьшаться. В связи с этим отечественные производители начали привозить сырье из альтернативных источников и расширять ассортимент продукции.

Согласно оценкам компании NielsenIQ, за девять месяцев 2022 года на российский рынок пришло 36 новых местных брендов виски, 20 местных марок джина и 13 брендов ликеров. По словам участников рынка, конкуренция в некоторых сегментах уже высока.

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