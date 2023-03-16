Coca-Cola осталась лидером по продажам в магазинах, несмотря на уход из России – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Американский бренд газированных напитков Coca-Cola остался лидером по продажам на российском внутреннем рынке, несмотря на приостановку производства в стране, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

За первые два месяца 2023 года больше трети потребителей колы выбирали в магазинах напиток "Добрый Cola". Его производят российские заводы Multon Partners, которые принадлежали компании Coca-Cola HBC Россия.

Второе место занимает бренд Coca-Cola ушедшей из России The Coca-Cola Company импортного производства.

На третьем по популярности месте оказались напитки под брендом "Черноголовка". Кола от американской компании PepsiCo оказалась на шестом месте с долей 3,7%.

Ранее сообщалось, что уход брендов Coca-Cola и Pepsi с российского рынка повлек сокращение сегмента несладких газированных напитков до 8,5%. В 2022 году объем продаж газированных напитков без сахара в России упал на 9,8%, однако выручка в данном сегменте выросла на 3,6% в связи с повышением цен. До ухода зарубежных компаний несладкие напитки демонстрировали устойчивый рост.

В марте 2022 года стало известно, что компания Coca-Cola приостановит работу в России. В компании заявили об остановке работы 10 заводов по производству безалкогольных напитков.

Также сообщалось, что напитки Coca-Cola не будут завозить в Россию с помощью системы параллельного импорта.

PepsiCo остановила производство напитков в России в сентябре 2022 года. Еще в марте компания приостановила в РФ продажу Pepsi-Cola, 7Up, Mirinda и других прохладительных напитков глобальных брендов.



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