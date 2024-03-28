Крупнейший производитель кирпича Wienerberger продал свои заводы в РФ

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Австрийский концерн Wienerberger продал два завода по производству кирпича. Они находятся во Владимирской области и Татарстане, сообщает РБК.

По информации Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), с 12 февраля этого года собственником компаний "Винербергер Куркачи" и "Винербергер кирпич", на балансе которых и находятся эти объекты, стала фирма "Строймикс". Она на 100% принадлежит предпринимателю Алексею Филину, указывается в ЕГРЮЛ.

Отмечается, что информацию о сделке изданию в головном офисе Wienerberger подтвердили. Там объяснили, что решение о продаже связано с геополитической ситуацией, его приняли в 2022 году, однако структурирование сделки получилось сложным из-за постоянно меняющегося законодательства. В результате "продажа местного бизнеса семейной группе была успешно завершена", сказал представитель Wienerberger. С его слов, стороны договорились не разглашать цену покупки.

Как пишет РБК, суммарная проектная мощность проданных заводов – 450 миллионов условных кирпичей в год (условной единицей считается стандартный кирпич размерами 250х120х65 миллиметров). В прошлом году выручка предприятия во Владимирской области, по данным его бухгалтерской отчетности, составила 1,5 миллиарда рублей, чистая прибыль – 83 миллиона. Выручка завода в Татарстане за прошлый год – 906 миллионов рублей, чистая прибыль – 114,9 миллиона.

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров добавил, что общие инвестиции Wienerberger в российские заводы с момента выхода компании на отечественный рынок – 60 миллионов евро. Однако фактическая цена предприятий с учетом уровня износа оборудования и их нынешнего состояния составляла порядка 4,5 миллиарда рублей, сказал он. Эксперт предположил, что сумма сделки не превысила двух миллиардов рублей.

Со слов Бурмистрова, значительного реинвестирования в предприятия не потребуется, однако новому собственнику нужно будет обеспечить кадры на заводах, поскольку сейчас там не хватает сотрудников.

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