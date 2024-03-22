Chanel сокращает число своих магазинов в РФ – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Chanel решила начать отказываться от аренды своих магазинов в России. Об этом со ссылкой на источники в сфере недвижимости пишет "Коммерсант".

После начала СВО сеть решила приостановить свою деятельность в стране, однако продолжила арендовать помещения под бутики. Их число в 2022 году достигало 17, они располагались в различных местах Москвы. В частности, магазины в ТЦ "Афимолл", "Европейский", "Метрополис", "Мега Теплый Стан" и в Последнем переулке исчезли с сайта Chanel.

В одном из торговых центров изданию подтвердили, что сеть расторгла договор аренды на условиях, которые являются конфиденциальной информацией. Их место заняла сеть Furla. Один из источников в Санкт-Петербурге уверен, что аренда в одной из торговых точек в городе вряд ли будет продлена.

По словам старшего директора одной из консалтинговых фирм Марины Малахатько, люксовые бренды не ожидают, что в ближайшее время смогут вернуться в РФ. Торговые точки закрываются, по ее словам, по истечению договоров аренды. В частности, по данным вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, к этому принуждают западные санкции, которые запретили ввоз в Россию одежду и аксессуаров дороже 300 евро.



Ранее президент модного направления Chanel Бруно Павловский рассказал, что ситуация в мире моды ухудшится на фоне мирового экономического кризиса. На продажи также негативно влияет безработица среди китайской молодежи, уверен он. По словам Павловского, ситуация будет хуже 2023 года, поэтому цены на элитные товары будут расти.

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