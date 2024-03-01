Холдинг Bosch выставил на продажу российскую штаб-квартиру в Химках – СМИ

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Немецкий производитель бытовой техники Bosch, который два года назад объявил о приостановке деятельности в РФ, выставил на продажу свою штаб-квартиру на Вашутинском шоссе в Химках. Об этом РБК сообщили три консультанта по недвижимости, которые работали с объектом.

Они отметили, что компания ведет переговоры с разными претендентами, но конкретного покупателя еще нет. В пресс-службе российского офиса Bosch изданию рассказали, что из-за необходимости адаптации бизнеса сейчас рассматриваются различные варианты наиболее эффективного использования здания, однако пока решение не приняли. В глобальном офисе компании, куда РБК также направили запрос, не ответили, а в консалтинговой компании "Технологии доверия" (ранее PwC в России), выступающей консультантом по реализации бизнес-центра, от комментариев отказались.

По информации издания, штаб-квартиру Bosch в Химках построили в 2014 году, ее общая площадь – около 59 тысяч квадратных метров, территория под ней составляет порядка шести гектаров. В постройку здания компания вложила более 100 миллионов евро, оно было рассчитано на 700 российских сотрудников.

Уточняется, что новый центральный офис должен был координировать работу группы в России и других странах СНГ. Более того, почти четверть площадей в офисном комплексе Bosch хотела сдавать в аренду сторонним игрокам. Сейчас, по словам двух консультантов, здание пустует.

Ранее СМИ писали, что компания планирует продать часть своих российских заводов турецкому инвестиционному фонду Can Holding. Речь идет о заводах в Стрельне под Санкт-Петербургом.

По словам знакомого с ходом переговоров учредителя производителя бытовой техники Jacky’s Гусейна Иманова, фонд может развернуть на заводах производство холодильников, стиральных машин и другой техники под собственными брендами, также могут выпускать товары и иные бренды в качестве контрактного производства.