Производитель Bosch может продать заводы в РФ турецкому инвестиционному фонду – СМИ

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Производитель бытовой техники Bosch планирует продать часть своих российских заводов турецкому инвестиционному фонду Can Holding, пишет "Коммерсант" со ссылкой на знакомого с ходом переговоров учредителя производителя бытовой техники Jacky’s Гусейна Иманова.

По его словам, российское подразделение Bosch уже лишило должностей оставшихся менеджеров по продажам бытовой техники. Речь идет о заводах в Стрельне под Санкт-Петербургом.

Другой источник издания подчеркнул, что китайская компания Hisense решила выйти из сделки, так как компания из Турции предложила большую сумму. Отмечается, что фирма могла продать заводы за 20 миллионов долларов, но турецкий фонд предложил больше.



Уточняется, что на это также повлияло то, что европейский производитель настороженней относится к китайским компаниям, поэтому Bosch не спешит делиться своими технологиями с КНР. Кроме того, технологично турецкие производители ближе к немецким, что позволит более полно использовать наработки европейской фирмы, передает издание.

Знакомый с ходом переговоров источник уверен, что Can Holding может развернуть на заводах производство холодильников, стиральных машин и другой техники под собственными брендами. Здесь же могут выпускать товары и иные бренды в качестве контрактного производства.

Ранее эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов рассказывал, что вопрос продажи заводов Bosch в РФ будет зависеть от их стоимости, поскольку не каждая компания может их себе позволить, однако наиболее вероятно, что новым владельцем предприятий станет турецкая Viko.



Позднее стало известно, что все российские активы Bosch в Энгельсе полностью выкупил S8 Capital. В сделку вошли завод по производству свечей зажигания, предприятие по производству электроинструментов и площадка по производству котлов отопления.

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