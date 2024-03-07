Акционеры головной компании "Яндекса" одобрили сделку по продаже российского бизнеса

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Акционеры Yandex N.V., головной компании российского "Яндекса", одобрили его продажу. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию от компании.

В поддержку решения о продаже отдано 94,3% голосов. Предполагается, что первый этап сделки должны закрыть на ближайшей неделе. В его рамках планируется выкуп 68% фирмы закрытым фондом "Консорциум. Первый".

Сделку уже одобрила российская комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Как уточнила пресс-служба компании в беседе с РИА Новости, ее сумма не изменилась и составила 475 миллиардов рублей.

По информации экономиста Павла Кобяка, после смены руководства "Яндекс" будет также расти и развиваться. Фирму зарегистрировали в Нидерландах, поскольку в 2009–2010 годах это была распространенная тенденция для уменьшения налогообложения.

После закрытия сделки Yandex N.V. больше не будет головной компанией. Поэтому до 31 июля организация должна изменить свое наименование и перестать использовать бренды "Яндекса". Ей также запретят в течение 5 лет создавать и развивать сервисы, аналогичные бизнесам "Яндекса".

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