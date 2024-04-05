Компания Intel продала свой крупнейший офис в России

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Американская корпорация Intel продала свой крупнейший офис в России, который находился в Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС.

Известно, что договор стороны подписали в январе 2024 года, но имя покупателя не раскрывается. Закупщик, согласно сделке, получил здание и земельные участки.

В апреле 2022 года вся деятельность корпорации в России была приостановлена и на конец 2023-го в российском Intel работали два человека. При этом ранее в РФ у компании насчитывалось 1,2 тысячи сотрудников.

За 2023 год два российских юрлица зафиксировали чистый убыток Intel в 192 и 21 миллион рублей соответственно при нулевой выручке у каждого. А в 2022 году общий убыток превысил более 3 миллиардов рублей.

Офис в Нижнем Новгороде являлся узловым центром исследований и разработок в России. Он включал в себя лаборатории, подразделения по разработке кроссплатформенного ПО и ИИ-решений.

Кроме того, по словам главы Нижегородской области Глеба Никитина, корпорация планировала переместить 500 сотрудников из Нижнего Новгорода в Германию.

Ранее стало известно, что австрийский концерн Wienerberger продал два завода по производству кирпича, которые находились во Владимирской области и Татарстане. По информации Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), с 12 февраля этого года собственником компаний "Винербергер Куркачи" и "Винербергер кирпич", на балансе которых и находятся эти объекты, стала фирма "Строймикс". Она на 100% принадлежит предпринимателю Алексею Филину, указывается в ЕГРЮЛ.