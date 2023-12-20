Японский Bridgestone продаст российские активы холдингу S8 Capital

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Японская компания – производитель шин Bridgestone намерена продать российские активы холдингу S8 Capital. Соответствующая информация появилась на официальном сайте корпорации.

Уточняется, что в сделку будут включены предприятие в Ульяновске и главный офис продаж в Москве.

"Bridgestone Europe NV/SA объявил о продаже своих российских активов многопрофильной холдинговой компании S8 Capital. Сделка получила все необходимые одобрения регулирующих органов", – говорится в публикации.

Bridgestone начал процесс поиска покупателя на свой российский бизнес еще в октябре прошлого года. В компании напомнили, что после приостановки производства в Ульяновске, а также заморозки поставок и инвестиций продолжалась поддержка больше тысячи сотрудников, в том числе посредством выплаты им зарплат.

В свою очередь, губернатор Ульяновской области Алексей Русских отметил, что Bridgestone продолжит выполнять обязательства перед работниками до завершения сделки по продаже бизнеса.



Bridgestone продает бизнес в России