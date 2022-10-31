Производитель шин Bridgestone объявил о планах продать российские активы

Фото: TACC/Дмитрий Сандимиров

Японский производитель шин Bridgestone начал процесс поиска покупателя на свой российский бизнес. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"В свете общей неопределенности и текущих проблем с поставками в России Bridgestone объявляет, что инициировала процесс поиска местного покупателя на свои российские активы", – говорится в заявлении.

Ожидается, что поиск покупателя займет несколько месяцев. В компании напомнили, что после приостановки производства в Ульяновске, а также заморозки поставок и инвестиций продолжалась поддержка больше тысячи сотрудников, в том числе посредством выплаты им зарплат.

Между тем губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем телеграм-канале отметил, что Bridgestone продолжит выполнять обязательства перед работниками до завершения сделки по продаже бизнеса.

"Данный процесс (поиска покупателя. – Прим. ред.) займет несколько месяцев, на протяжении этого периода компания будет продолжать выплачивать 100% от заработной платы своим сотрудникам и сохранит для них все программы льгот и компенсаций", – написал он.

По словам главы региона, ускорение передачи активов новому владельцу позволит приблизить дату возобновления производства на ульяновском предприятии.

Компания Bridgestone приостановила производство и экспорт из РФ с 18 марта текущего года. Это решение было вызвано серьезными проблемами, вызванными перебоями в цепочке поставок и логистике, что влияло на стабильность выпуска продукции в России.



В Bridgestone решили приостановить работу завода в Ульяновске

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!