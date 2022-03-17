Производитель шин Pirelli объявил о приостановке инвестиций в РФ

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Итальянский производитель шин Pirelli приостанавливает инвестиции в Россию. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.
"Инвестиции в Россию остановлены, за исключением тех, которые связаны с безопасностью", – говорится в сообщении.
Кроме того, в Pirelli заявили, что постепенно ограничат деятельность заводов. Как указали в компании, речь идет об ограничении финансирования заработной платы и услуг для сотрудников.
Ранее сообщалось, что с 18 марта японский концерн Bridgestone приостановит производство и поставки шин в Россию из-за проблем в логистике и колебаний валют. При этом в компании пообещали оказывать поддержку 1,1 тысячи сотрудникам, выплачивать заработную плату и следить за изменениями в ситуации, чтобы адаптировать планы.
До этого японский автоконцерн Nissan объявил, что на три недели приостановит производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге из-за перебоев с поставками комплектующих.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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