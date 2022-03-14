Концерн Bayer приостанавливает рекламу и инвестиции в России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer AG объявил о приостановке рекламной деятельности и инвестиционных проектов в России и Белоруссии, говорится в сообщении на сайте компании.

"В ответ на проведение военной спецоперации РФ на Украине компания Bayer прекратила все расходы в России и Белоруссии, не связанные с поставками основных товаров из области здравоохранения и сельского хозяйства", – говорится в сообщении.

Также в компании добавили, что необходимые сельскохозяйственные материалы уже предоставлены фермерам в России на 2022 год, чтобы снизить дополнительное давление на глобальную продовольственную систему.

Отмечается, что концерн будет следить за политической ситуацией и примет решение о поставках в будущем в зависимости от развития событий.

Ранее производитель кондитерских изделий Mondelez International приостановил инвестиции и рекламу в России из-за ситуации вокруг Украины. Компания приняла решение сосредоточить деятельность на основных предложениях.

Иностранные компании стали покидать российский рынок или приостанавливать свою деятельность в РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.