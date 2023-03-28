Шинный завоз: грозит ли России дефицит летней резины

Переобувать автомобиль с зимней резины на летнюю стоит не раньше 10 апреля, посоветовал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Пока есть время, водителям стоит заранее озаботиться покупкой шин. Сколько они стоят и есть ли недостаток предложений – в материале Москвы 24.

Срочно в магазины?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Шин меньше R16 на рынке достаточно, но в категориях большего радиуса наблюдается дефицит. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Если не поторопиться купить нужные шины сегодня, через какое-то время может оказаться так, что предложения на рынке недостаточно. Определенные риски есть.

Резина R16 и R17 – наиболее популярная, и разница в цене между ними – практически в два раза, предупредил эксперт. Причем это касается покрышек не только зарубежного, но и отечественного производства.

"Например, если произведенные в России шины R16 бренда Matador стоят 5 тысяч рублей за колесо, то R17 – 8,5–9,5 тысячи. Примерно такие же цены у китайских и малайзийских производителей", – пояснил Хайцеэр.

Стоимость шин зарубежных брендов, которые покинули Россию на фоне спецоперации, еще выше. В частности, за колесо R16 компаний Continental и Michelin придется отдать в районе 15–20 тысяч рублей, предупредил специалист.

Продукцию этих производителей, а также брендов Goodyear и Bridgestone, разрешено ввозить в Россию параллельным импортом, однако сделать это становится все сложнее. "С учетом ужесточения американских и европейских санкций, лазеек для поставок становится меньше. Но пока они есть", – отметил эксперт.

Он добавил, что поставщики постоянно анализируют ситуацию, как можно обойти многочисленные ограничения, введенные Западом. При этом с учетом ужесточения рестрикций Хайцеэр рекомендует не откладывать покупку тем автомобилистам, которые хотят приобрести шины ушедших из России брендов.

Всего хватает

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В целом на сегодняшний день существует возможность купить любые шины – вопрос лишь в их стоимости, сказал Москве 24 автоэксперт Вячеслав Субботин.

"Недостатка в предложении нет. Когда шины можно купить, пусть и за дорого – это не дефицит. Ведущие бренды, которые ушли из России, фактически присутствуют на рынке. Но не с теми ценами, что были раньше", – отметил он.





Вячеслав Субботин автоэксперт Бренды Michelin, Bridgestone, Continental, Pirelli, Goodyear и Nokian стали в три раза дороже. То есть если раньше колесо стоило 10 тысяч рублей, то теперь – около 30.

В сегменте 5–10 тысяч рублей Субботин посоветовал обратить внимание на ряд отечественных производителей и менее раскрученные зарубежные бренды. Российские компании предлагают качественные варианты, однако не производят продукцию на большие колеса, обратил внимание специалист.

"Можно выделить Ярославский шинный завод, который выпускает бренд Cordiant. На Кировском шинном заводе изготавливают продукцию под собственными марками. В Омске выпускают бренд Matador, а это фактически тот же Continental. Также в Нижнекамске выпускают шины Viatti и КАМА", – перечислил эксперт.

К менее раскрученным, но качественным зарубежным брендам Субботин отнес, в частности, корейские Maxxis и китайские Goodride. По цене они немного дороже отечественных вариантов, но все равно остаются доступными для большинства водителей.

При выборе автомобильной резины не стоит акцентировать внимание на том, используется машина чаще в городе или за его пределами, отметил Субботин. Даже среди тех, кто ездит по бездорожью, большинство выбирает обычные дорожные шины, подчеркнул он.

"Если бы мы жили там, где наступает сезон дождей, нам нужны были бы специальные дождевые варианты. У них в протекторе есть большие водоотводящие канавки. Но поскольку у нас муссонов нет, можно покупать обычные шины", – подчеркнул Субботин.

Также специалист указал, что лучше всего обратить внимание на варианты с направленным рисунком. Такие шины положительно влияют на управляемость автомобиля, заключил Субботин.

