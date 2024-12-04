Путин заявил, что бренды РФ стали быстро развиваться после ухода западных компаний

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Российские бренды стали неожиданно быстро развиваться после ухода западных компаний. Об этом заявил Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"За это время, за два предыдущих года, очень многие ниши, освободившиеся в результате ухода наших европейских партнеров, начали занимать, и занимают активно, компании из других стран. И очень быстрыми темпами, такими, которых, честно говоря, мы сами не ожидали, идет так называемое импортозамещение российскими брендами, число которых в разы возрастает", – заявил президент РФ.

Ранее стало известно, что российские ТЦ на 100% заместили площади покинувших РФ иностранных брендов. Так, место зарубежных брендов заняли отечественные – их на рынке теперь больше, в том числе по доле площадей, которые они занимают. Это произошло довольно быстро.

В 2022 году РФ покинуло свыше 50 иностранных компаний разных категорий, по поводу ТЦ – в основном там были представители fashion-индустрии.