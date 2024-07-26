Оборот московских производителей текстиля и одежды вырос почти в 1,5 раза

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Оборот производителей текстильных изделий и одежды Москвы по прошествии периода с января по май 2024 года составил 80,9 миллиарда рублей. Данный показатель на 47,9% превысил уровень того же периода прошлого года в сопоставимых ценах. Об этом заявила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

"Московские производители одежды и текстиля активно развивают бизнес, с успехом замещают продукцию ушедших зарубежных брендов, поставляя на столичный рынок товары высокого качества самого разного ассортимента – от детской одежды до постельного белья", – отметила вице-мэр.

Производители одежды сумели увеличить свою выручку на 42% и обеспечить почти 79% отраслевого оборота. Этот показатель составил 63,8 миллиарда рублей. При этом на производителей текстильных изделий приходится 21% от общего оборота отрасли, что равно 17,1 миллиарда рублей. Оборот этих предприятий вырос на 74%.

При этом импульс развитию отрасли дали малые предприятия. Так, в 2024 году их оборот увеличился на 75,3%, достигнув таким образом 37 миллиардов рублей. На этом фоне доля в отраслевом обороте расширилась на семь процентных пунктов, зафиксировавшись на 45,7%.

Кроме того, 54,3% оборота отрасли пришлось на крупные и средние предприятия, чья выручка по итогам пяти месяцев выросла на 30,7%, составив 43,9 миллиарда рублей.

Таким образом, производители текстильных изделий и одежды сумели обеспечить 3% от оборота обрабатывающей промышленности столицы без учета нефтегазового сектора. На них также пришлось 17% от всего оборота отрасли в стране.

"Текстильная отрасль – одна из самых быстроразвивающихся в столице. Московские предприятия существенно расширили свое присутствие на внутреннем рынке после ухода иностранных брендов, что способствовало значительному увеличению объемов производства. Так, за пять лет выпуск одежды в городе вырос более чем в 62 раза. Москва продолжает оказывать столичным промышленникам всестороннюю поддержку, как поручил Сергей Собянин", – рассказал заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Между тем за пять месяцев 2024 года объем производства мебели в Москве вырос на 22,5% в сравнении с показателями того же периода 2023 года. Так, выпуск мебели в столице увеличился более чем в 1,2 раза. При этом объем отгруженной продукции вырос почти на 60%, составив в денежном выражении свыше 8,5 миллиарда рублей.