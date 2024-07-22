Собянин: Москва помогает производителям выходить на рынки дружественных стран

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Город помогает столичным производителям выходить на зарубежные рынки, содействие оказывает центр поддержки и развития "Моспром". Это один из ключевых векторов внешнеэкономической деятельности столицы, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, уже провели тысячу встреч с зарубежными контрагентами. В первом полугодии "Моспром" организовал для столичных компаний десять мероприятий: международные бизнес-миссии и участие в профильной выставке.

Собянин отметил, что производитель джемов, соусов и мармелада получил несколько предложений об открытии контрактного производства в Дубае. Возможность локализации серийного производства медицинских изделий заинтересовала партнеров из Азербайджана. В Индии зарядные станции для электротранспорта московского производителя могут восполнить дефицит зарядной инфраструктуры. Партнеры из Египта проявили интерес к возможности локализации интраокулярных линз московского производства.

Ранее Собянин сообщил, что благодаря поддержке города московские промышленники получили свыше 150 миллиардов рублей. Москва предлагает предприятиям более 20 системных мер помощи, в том числе льготные инвестиционные кредиты. Воспользоваться ими могут компании из разных отраслей.