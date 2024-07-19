19 июля, 07:21Мэр Москвы
Собянин: город помогает компаниям привлекать средства на развитие производства
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Благодаря поддержке города московские промышленники получили более 150 миллиардов рублей, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что Москва предлагает предприятиям свыше 20 системных мер помощи, в том числе льготные инвестиционные кредиты. Воспользоваться ими могут компании из разных отраслей.
Мэр рассказал, что на льготный кредит уже построили экспериментальный и основной заводы компонентов для модульного строительства. Разработчик и производитель кабельной продукции купил на полученные деньги дополнительное оборудование. Еще один производитель закупил машину для изготовления экологичной упаковки.
Чтобы получить средства по льготной ставке, надо заключить кредитный договор и затем обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После того, как заявку одобрят, часть затрат на уплату процентов по кредиту компенсируется.
Ранее сообщалось, что действие программ льготного кредитования для бизнеса в Москве продлят до конца года. Также дополнительно поддержат экспортеров.
С 2020 года программой воспользовались свыше 35 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Поддержка оказывается компаниям, работающим в приоритетных отраслях экономики, – производстве, IT, инновациях и других.
Число малых и средних предприятий выросло более чем на 5,5% в Москве за 2023 год