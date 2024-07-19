Собянин: город помогает компаниям привлекать средства на развитие производства

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Благодаря поддержке города московские промышленники получили более 150 миллиардов рублей, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что Москва предлагает предприятиям свыше 20 системных мер помощи, в том числе льготные инвестиционные кредиты. Воспользоваться ими могут компании из разных отраслей.

Мэр рассказал, что на льготный кредит уже построили экспериментальный и основной заводы компонентов для модульного строительства. Разработчик и производитель кабельной продукции купил на полученные деньги дополнительное оборудование. Еще один производитель закупил машину для изготовления экологичной упаковки.

Чтобы получить средства по льготной ставке, надо заключить кредитный договор и затем обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После того, как заявку одобрят, часть затрат на уплату процентов по кредиту компенсируется.

Ранее сообщалось, что действие программ льготного кредитования для бизнеса в Москве продлят до конца года. Также дополнительно поддержат экспортеров.

С 2020 года программой воспользовались свыше 35 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Поддержка оказывается компаниям, работающим в приоритетных отраслях экономики, – производстве, IT, инновациях и других.