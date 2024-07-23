Производство мебели выросло более чем в 1,2 раза в Москве за январь – май 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За пять месяцев 2024 года объем производства мебели в Москве вырос на 22,5% в сравнении с показателями того же периода 2023 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам вице-мэра, в течение этого периода выпуск мебели в Москве увеличился более чем в 1,2 раза. При этом объем отгруженной продукции вырос практически на 60%, составив в денежном выражении свыше 8,5 миллиарда рублей.

"Столица продолжает демонстрировать уверенный промышленный рост в соответствии с задачами, которые поставил Сергей Собянин. Например, за первые пять месяцев этого года обрабатывающие предприятия увеличили объемы производства на 19,1%. В лидерах – в том числе и потребительские отрасли", – передает его слова портал мэра и правительства Москвы.

Номенклатура выпускаемой в городе мебели включает предметы интерьера, которые подходят для любого типа помещений. Московские производители создают мебель для кухни, спальни, гостиной, ванной и детской комнат, а также для офисных и социальных учреждений. В частности в Москве производятся столы, шкафы, кровати, стеллажи, диваны, тумбы из дерева, металла и прочих материалов. Кроме того, в городе изготавливают и соответствующую фурнитуру.

В свою очередь, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов обратил внимание, что в натуральном выражении традиционно увеличился объем выпуска мебели для офисов. Так, производится вдвое больше предметов интерьера из металла, а из дерева – в 2,4 раза больше. На этом фоне почти в 1,3 раза вырос объем производства кухонной мебели.

Такое расширение производства мебели во многом имеет отношение к росту возведения жилых, коммерческих и государственных объектов в городе. После ухода с российского рынка иностранных компаний промышленники Москвы начали активно заполнять освободившиеся ниши, продолжая постепенно увеличивать объем выпуска востребованной продукции.

Вместе с тем произведенная в Москве мебель популярна у покупателей и на зарубежных рынках.

Выходить на зарубежные рынки московским предпринимателям помогает город. Они получают содействие от центра поддержки и развития "Моспром". Это один из ключевых векторов внешнеэкономической деятельности Москвы.